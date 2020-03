Corona hâldt ek Cambuur yn 'e besnijing: "Wenne foar my, want ik sit altyd oan elkenien"

De fraach oft it trochgiet spilet ek by trainer Henk de Jong. Al hat er dêr gjin goed antwurd op. "Ik wit it net, ik bin gjin dokter. Ik hie it wol ferwachte dat we spylje tsjin NAC, mar ik wit net hoefolle folk oft der meikomt. It is no ek al yn Ljouwert, Drachten, oeral. Oare lannen sizze dat we gek binne hjir, mar ik soe it net witte", seit De Jong oer it coronafirus.

Sels moat er der ek om tinke. En dat docht de Drachtster dan ek. "Ik begjin der hieltyd mear rekken mei te hâlden. It is efkes wenne foar my, want ik sit altyd oan elkenien omdat ik sa bin. Mar je moatte even ôfstân hâlde, even net foar groepen prate en yn gelegenheden komme mei in soad minsken."