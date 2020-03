Loftmachtoefening Frisian Flag op Ljouwerter fleanbasis giet net troch

By de oefening soene sa'n fyftich fleantugen komplekse trainingsmisjes útfiere. Om't der dielnimmers út in soad ferskate lannen meidwaan soene, is besletten de oefening net trochgean te litten. Der soene ek minsken fan Definsje út Noard-Brabân helpe op de fleanbasis.

Ek oare oefeningen skrast

Njonken Frisian Flag giet ek in ûnderdiel fan in helikoptertraining yn Dútslân net troch. Ek de ynternasjonale oefening Cold Response yn Noarwegen is stillein.

Definsje hie goed 150.000 flyers drukke litten, om de minsken yn de omjouwing te ynformearjen oer Frisian Flag. Guon minsken krije dy miskien noch yn 'e brievebus