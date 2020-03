Soad belangstelling foar teäterstik De Tocht

De bestellingen komme út it hiele lân. "Dat geeft aan dat heel Nederland hunkert naar De Tocht en een gevoel van verbroedering. En dat gaan we met z'n allen waarmaken", seit produsint Foppe van der Veen. De dielnimmers wurde yn in enkête frege mei te tinken oer de ynhâld fan de foarstelling. De Tocht wol graach dat it oantinken fan de Alvestêdetocht bliuwt, ek foar de generaasje nei ús.

Der binne 16.868 startbewizen beskikber. Dat is itselde tal dielnimmers as dy yn 1997 meidiene oan de lêste Alvestêdetocht. Ien startbewiis kost 50 euro en jout tagong ta in try-out, mei wat iten en drinken.