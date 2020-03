'Fryske muzykfestivals moatte folle mear froulike muzikanten programmearje'

Presintator Eric Ennema frege sjongeres Esther de Jong oft froulike muzikanten har mooglik sels ek wat te beskieden opstelle. De Jong, dy't krekt in kontrakt tekene hat by in lanlike muzykútjouwerij, koe har wol wat yn dy wurden fine. "Misschien moet ik ook wel meer gebruik maken van mijn vrouwelijke charme", sa sei De Jong, dy't wol ûnderstreke dat se dêrby altyd harsels bliuwe wol.

Yn alle gefallen moatte froulike artysten har better ferkeapje op social media. Want manlju dogge dat better, sa wie de ûnderfining fan Bente Heida. "Ik moet daar zelf ook nog wat aan wennen. Laatst wist ik even niets te melden en wenste iedereen daarom maar een fijn weekend. Ongelooflijk hoeveel 'likes' ik daarop kreeg. Het werkt dus wel."

Friese Lente

Friese Lente, is nei it skrassen fan it eardere Freeze-festival, in nij inisjatyf fan Friesland Pop. Yn gearwurking mei Popfabryk en ferskate opliedingen yn de popsektor, wurde kommende dagen rûnom yn Fryslân ferskate muzikale eveneminten opset.

