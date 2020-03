Bern leare Fryske taal mei nije lesmetoade 'Lear de Lûden'

De lesmetoade is ûntwikkele troch it Oeriselse bedriuw Heutink. De metoade is bedoeld foar bern yn de groepen 1 oant 'e mei 5. "Het gaat om een stempelkist in een nieuw jasje, waarmee we houten stempels interactief hebben gemaakt met een app. We kunnen dus digitaal stempelen", seit Martijn Westera fan Heutink. "Op de stempels staat niet alleen het alfabet, maar ook alle Friese klanken. Op de app kunnen de kinderen dan allerlei activiteiten doen waarmee ze Friese woorden leren en Friese woorden kunnen stempelen."