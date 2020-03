Fearboat rint skea op ûnderweis nei Flylân

De fearboat hat by it fuortgean út Harns de wâl rekke, wêrtroch't it skip lek rekke is. It skip sinkt lykwols net, mar is stabyl. It skip is mei assistinsje fan in sleepboat werombrocht nei de haven yn Harns. De santich passazjiers dy't op de boat sieten, wurde mei bussen fan it Entrepotgebou nei it Grand Café Promenade brocht, yn de terminal fan Harns. Hjir kinne sy wachtsje oant de Midsland harren nei Flylân bringt. De Midsland fart normaal fan Harns nei Skylge en wurdt no ynset as ferfangende boat.