Minusjeus plysje-ûndersyk by Koarnjum: sleat oan De Wier wurdt leechpompe

It ûndersyksteam sil earst netten pleatse yn de sleat, om foar te kommen dat saken fuortspiele kinne, as it wetternivo sakket. Dêrnei wurdt dat wetternivo sa leech mooglik brocht. In kraan sil de slyk út de sleat skeppe. Dêrnei wurdt dat mei de hân trochsocht op mooglike oanwizingen.

46 tips

Grijpstra waard op 23 febrewaris dea fûn yn de sleat, yn de omjouwing fan har hûs. Se is nei alle gedachten om it libben brocht. Der binne oant no ta 46 tips binnenkaam yn ferbân mei har dea.