LIVEBLOG: Twa nije besmettingen yn Fryslân, yn Snits en Terkaple

Nei de fjirde besmetting yn Ljouwert is it coronavirus no ek opdúkt by in ynwenner fan Snits en in ynwenner fan Terkaple. Der binne foar safier bekend no seis coronabesmettingen yn Fryslân. Folgje al it nijs oer it coronafirus fan dizze tongersdei hjirûnder yn dit liveblog.

In pear fan De Gordyk waard tiisdei as earste yn ús provinsje posityf test op corona.

Ek in 78-jierrige man út Drachten hat it coronafirus.

Tongersdeitemoarn waard bekend dat ek yn Ljouwert it coronafirus konstatearre is.

