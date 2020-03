LIVEBLOG: Soad grutte eveneminten skrast, sân besmettingen yn Fryslân

Kommissaris fan de Kening Arno Brok joech earder op de dei oan dat hy bliid is mei de wize wêrop't it kabinet it coronafirus oanpakt: "It kabinet pakt it tige saakkundich en rêstich op. Sy hawwe neffens my de goeie besluten nommen om te besykjen de situaasje yn balâns te hâlden. It betsjut wol wat: guon dingen kinne net mear en moatte wy op in oare wize oppakke. Mar ik haw der foar Fryslân alle betrouwen yn dat de formele ynstellingen lykas de Veilighiedsregio, de GGD en de boargemasters mei de foech de goeie dingen dwaan sille."

Hy sei ek: "It bliuwt foar de organisaasjes sels ek in ferantwurdlikens om de goede dingen te dwaan. Wy moatte mei-inoar besykje 'it haad koel te hâlden' mar wol de dingen troch te fieren om it yn balâns te hâlden. Wy moatte stean foar de sûnens fan minsken."