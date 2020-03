LIVEBLOG: Loftmachtoefening Frisian Flag skrast, seis besmettingen yn Fryslân

Nei de fjirde besmetting yn Ljouwert is it coronavirus no ek opdûkt by in ynwenner fan Snits en in ynwenner fan Terkaple. Der binne foar safier bekend no seis coronabesmettingen yn Fryslân. In grut tal eveneminten yn en om Fryslân giet net mear troch. Folgje al it nijs oer it coronafirus fan dizze tongersdei hjirûnder yn dit liveblog.

Tongersdeitemoarn waard bekend dat ek yn Ljouwert it coronafirus konstatearre is.

De iishockeykompetysje en de loftmachtoefening Frisian Flag binne skrast.

Minister-presidint Mark Rutte komt letter tongersdeitemiddei mei in parsekonferinsje.

Dit liveblog is ook in het Nederlands bij ons te volgen.