LIVEBLOG: Gjin eveneminten boppe de 100 minsken, nije besmetting yn Balk

Direkteur Jaap van Dissel fan it RIVM hat oanjûn dat de faze fan it ûnderdrukken fan it firus foarby is. Dat waard benammen dien troch it konstatearjen fan besmetting, it útsykjen fan kontakten fan besmette minsken en it isolearjen fan de besmette minsken. De mooglikheden foar dizze maatregels nimme ôf benammen yn it súdlike part fan Nederlân. De situaasje yn Noard-Brabân is oan it kanteljen. Dêrom binne der 'addisjonele maatregels' nedich. Ek no't it firus útgroeid is ta in pandemy, dat hat konsekwinsjes foar in iepen lân as Nederlân, sa jout Van Dissel oan.