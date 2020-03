Te min jild beskikber foar ûnderhâld tuorren

Djoer ûnderhâld

It ûnderhâlden fan de tsjerketoer is djoer, sizze ferskate eigeners. Der moat faak wat barre om't de toer boppe alles útstekt en kwetsber is. En it kostet al in ton om guon tuorren allinnich yn de stegers te hawwen. In soad eigeners kinne dat net sels betelje.

In foarbyld is de tsjerketoer fan Skearnegoutum dy't krekt restaurearre is. Mear as 150.000 euro moast der ferline jier op it kleed komme en doe moast de tsjerkemienskip ta de bûse. Ien tredde is betelle mei subsydzje fan de provinsje, nochris 50.000 ha se sels betelle en de rest fan it jild is mei ferskate donearaksjes byinoar sammele.

Ytsen Tamminga fan de tsjerke neamt it in saak fan lange azem. "Fan hjoed op moarn hawwe je it jild net. Reserves hawwe we wol, mar dy wolle je ek net altyd oansprekke. Dat is de bedoeling net."