Twa Russyske winners by reedrydevenemint Zilveren Bal

De Fryske reedriders binne der opnij net slagge om de Zilveren Bal te winnen. Janine Smit kaam it fierst, mar yn de finale wie se net opwoeksen tsjin Angelina Golikova (Ruslân) en Kaylin Irvine (Kanada). By de manlju wûn ek in Rus, Viktor Mushtakov. De Zilveren Bal is in wedstriid oer hûndert meter, it is de ôfsluting fan it reedrydseizoen.