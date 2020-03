FIDEO: IepenUP Live oer Fryske popmuzyk

Mei live optredens fan Feral Tides, Zippora Tieman, Way Down The Rainbow en Dina wurdt der in soad omtinken oan bestege. By IepenUP live wurdt sjoen nei hokker rol de diversiteit spilet yn de Fryske popmuzyk en it belied, en hoe't froulju foaroprinne as it giet om sukses en fernijing. Bente Hout en Esther de Jong sille dêr oer meiprate.

Marije Heida fan 3VOOR12/Friesland sil fertelle hokker Fryske bands en artysten it ynternasjonaal goed dogge. Twa Fryske labelbazen dy't gewoan troch gean mei it útjaan fan muzyk sille der ek by oanwêzich wêze. It binne Tamme Oosterhof fan Bigbadwolfrecords en Jouke Rispens fan Morning Wood Records.