FNP stimt foar Fryslân as reinbôgeprovinsje

De FNP giet út fan respekt foar elkenien dy't hjir wennet, sadat net ien oan 'e kant komt te stean. In 'reinbôgeprovinsje' is in provinsje dy't him ynset foar alle minsken mei in oare seksuele oriïntaasje, ûnder oare troch foarljochting en ûnderwiisprojekten. Fryslân is de iennige provinsje fan Nederlân dy't noch gjin reinbôgeprovinsje is.

Yn it Bestjoersakkoart jout de provinsje 800.000 euro út oan projekten foar it tsjingean fan diskriminaasje. De FNP fynt it goed dat de provinsje mei organisaasjes út it wurkfjild oerlis hat hoe't se dat it bêste dwaan kinne.

Los fan it Bestjoersakkoart is dit foar de fraksjeleden in frije kwestje dêr't se nei eare en gewisse oer stimme meie. De fraksje hat no lykwols unanym besletten om foar Fryslân as reinbôgeprovinsje te stimmen.