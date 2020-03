Fryslân al mear as 30 jier yn de ban fan de bûnte kjifkrobbe

2008: einlik komt it Ryk mei ekstra subsydzje

Yn de jierren hjirnei wurde miljoenen euro's ynvestearre yn de restauraasje. It Ryk komt dan einlik yn july 2008 mei mear jild op it kleed. Lanlik stelle it Ryk 30 miljoen euro beskikber foar 105 ryksmonuminten dy't in restauraasje efterstân hawwe. Sân hjirfan binne Fryske tsjerken dy't mei-inoar 1,1 miljoen ekstra subsydzje krije.

Ein itselde jier is der ek nochris in ekstra 1.545.000 en 915.000 beskikber steld foar de restauraasje fan de Warkumer Gertrudistsjerke en de Laurentiustsjerke yn Raerd.

2014: Bestridingsmetoade dy't wurket

Neist de restauraasje is it bestriden fan de kjifkrobbe ek wichtich, mar it eardere bestridingsplan mei hite lucht kostet in soad jild en wurket net altyd. Yn desimber 2014 komt Hoekstra Bedrijfshygiëne op De Tynje mei in nije metoade. Mei in hiele lytse slange wurdt troch fiif milimeter grutte gatsjes gif yn it hout spuite. De klokketoer fan de Martinitsjerke yn Snits wurdt as earste sa behannele.