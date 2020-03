Ljipaaien fûn yn gemeente Hearrenfean, Harns en op Skiermûntseach

Ek op Skiermûntseach is woansdei it earste ljipaai fûn troch Jan Holwerda. Hy is huldige troch de boargemaster. Dêrmei is it frije fjild op dit Waadeilân sletten.

Ek yn de gemeente Harns is it earste ljipaai fûn. Anne Wind fan Penjum fûn it aai tusken Harns en Achlum. It is al de tredde kear dat er it earste aai fan Harns fynt. Mei dizze fynst is it frije fjild fan dy gemeenten sletten.