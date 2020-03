Om it flaaksdoarp Ie leefber te hâlden sûnder dat it ta skea giet fan de histoaryske sfear, wurde der allegear saken oanpakt. Nije stekken, in plantsoen en opknapte hûzen. De DorpsOntwikkelingsMaatschappij, koartsein de DOM, hat subsydzje krigen om Ie op te knappen. Mei as nijste oanwinst griene ferwiisbuorden mei in gouden rantsje.