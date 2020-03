Bussjauffeur ferwûne by fjochtpartij yn Drachten

In bussjauffeur is woansdeitemiddei ferwûne rekke doe't hy belutsen rekke by in fjochtpartij op de Splitting yn Drachten. De plysje krige rûn kertier oer fjouweren in melding fan in fjochtpartij en kamen dêrop mei meardere auto's te plak. Ek waarden der twa ambulânses oproppen.