Gjin ekstra maatregels tsjin coronafirus by needopfang yn WTC

De opbou fan de opfanglokaasje moast frij rap barre. Eins wie der allinnich dizze wike tiid om it foar elkoar te krijen. Om't der ek al eardere in needopfanglokaasje yn it WTC wie, soarget dat neffens Schoonewille net foar problemen. "We konden bouwen op de ervaring van de mensen bij de gemeente en ook onze eigen mensen en daardoor kunnen we het voor elkaar krijgen. En gelukkig is het ook niet zo dat er meteen 600 mensen komen op de eerste dag, dus we kunnen er nog wat in groeien."