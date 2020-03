FIDEO: Hûnderten tsjerken moatte kommende tsien jier slute

Yn de kommende tsien jier sille yn Fryslân sa'n hûndert tsjerken slute moatte. Mear as in kwart dêrfan, sa'n 27 tsjerken, steane der allinnich al yn de gemeente Súdwest-Fryslân. In 'tsunami' fan leechsteande tsjerkegebouwen komt oer ús hinne, sizze de saakkundigen. Se hâlde der rekken mei dat it der ek noch wolris mear wêze kinne as de sifers oant no ta oanjouwe. Omrop Fryslân makke oer dit tema in twadielige dokumintêre, dy't de kommende twa wykeinen útsjoerd wurdt.

Yn Fryslân Hjoed waard foarútsjoen op de dokumintêre Tsjerken te keap: