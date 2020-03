Dokkumer krijgt celstraf voor verspreiding van naaktfoto's

De man en vrouw hadden contact via Tinder en WhatsApp en hadden daar de naaktfoto's uitgewisseld. Toen de vrouw vertelde dat zij een date had met een andere man, werd hij kwaad en heeft hij de foto's verspreid. Tegen de politie zei hij dat hij het wel vaker had gedaan: "This is not my first rodeo."

De man heeft die foto's en video's onder andere naar de vader en de broer van de vrouw gestuurd. De vader was erg ontdaan toen hij de foto's zag.