Omrop Fryslân net op besite by Michel Vlap troch coronafirus

Neffens de parsefoarljochter David Steegen kinne se net oars. "Het spijt ons, maar we kunnen tot nader order onze spelers niet in contact brengen met anderen. Daarom hebben onze spelers deze week geen contact met journalisten." It hat neffens Steegen net te krijen mei in spiler dy't corona hat. "Maar enkele medewerkers hebben contact gehad met iemand die het virus wel heeft. We kunnen geen enkel risico nemen."



Yn Brussel, de stêd wêr't Vlap fuotballet, binne alle eveneminten dy't binnen binne en mear as 1000 taskôgers lûkt ôfsein. Oft de kompetysjeronde yn België snein troch giet, is noch net dúdlik. Anderlecht spilet in belangrike wedstriid tsjin Sint Truiden.