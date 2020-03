HEA! Piet Bakker: "Wat de wykagint is foar de plysje doch ik hjir"

Piet Bakker rint al 33 jier op Thialf om. As steward hat hy alle grutte reedrydtoernooien meimakke. Ofrûne snein wie hy foar it lêst yn funksje by de lêste Worldcup fan dit seizoen. Bakker is hast 75 jier en de jierren begjinne te tellen. "As ik jûns thúskom dan sil myn frou de sport opsette, mar op it momint dat de telefyzje oangiet, sliep ik al."