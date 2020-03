Cambuur-NAC Breda mei útpublyk: "We luisteren naar mensen die er verstand van hebben"

"Ik had het wel verwacht, maar hoe dat was ongewis, maar nu is duidelijk dat iedereen er bij kan zijn", fertelt Ard de Graaf. "De mensen in Brabant is gevraagd om aan sociale onthouding te doen als ze zich niet fit voelen, andere mensen mogen reizen. Tenzij Veiligheidsregio Fryslân anders besluit, gaat het door. We luisteren naar de mensen die er verstand van hebben."

Hy ferwachtet dat sa'n 200 oant 300 útsupporters nei Ljouwert komme sille. Oer oare wedstriden tsjin klups ut it suden kin er noch neat sizze. "Na maandag kijken we hoe de situatie er dan voor staat. We willen zolang mogelijk spelen voor publiek, mocht het nodig zijn, dan zoeken we naar een nieuwe datum. In het uiterste geval zullen we zonder publiek spelen."

Ek by de klup binne maatregels nommen út foarsoarch. "Dat zijn de logische dingen, zoals mijd ruimtes met veel mensen zoals de sponsorruimte en mixed zone."