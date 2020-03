Cambuur - NAC Breda giet foarearst gewoan troch mei útpublyk

"Er geldt voor mensen uit Noord-Brabant geen uitreisverbod. Ze mogen dus gewoon de provincie uit en naar Leeuwarden afreizen", seit algemien direkteur fan Cambuur, Ard de Graaf. It trochgean fan de wedstriid is lykwols noch net hielendal wis. "De veiligheidsregio Fryslân bepaalt uiteindelijk over doorgaan van de wedstrijd", sa seit De Graaf.

De klups út de earedifyzje en earste difyzje kamen byinoar foar in oerlis oer de gefolgen fan it coronafirus. Alle wedstriden yn it betelle fuotbal yn Noard-Brabân foar kommend wykein waarden earder al wol skrast.