Liet International 2020 annulearre yn ferbân mei coronafirus

It festival soe op 3 en 4 april hâlden wurde yn it Deenske Aabenraa. De Deenske organisaasje hat it beslút tiisdei yn oerlis mei Stifting Liet '91 naam. De dielnimmers binne yntusken allegear op de hichte brocht.

"It spyt ús dat wy twongen binne om dit evenemint te annulearjen - sawol foar it publyk, de artysten, ús partners en sponsors en foar ús as organisatoaren. Wy seagen der echt nei út om de 2020- festiviteiten mei dit muzykevenemint te fieren", sa seit wurdfierder Uffe Iwersen fan de organisaasje. "Wy witte noch net oft wy Liet International 2020 op in letter momint organisearje kinne. Kaartsjes dy't al kocht binne wurde fansels fergoede."