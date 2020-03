GGD Fryslân skeakelet oer op Nederlânsk yn berjochtjouwing coronafirus

De Graaf fynt it belangryk dat minsken dy't net Frysktalich binne, har ek goed begripe kinne, seit se. "Er hebben ons berichten bereikt dat mensen naar Omrop Fryslân kijken nu er wat aan de hand is. We hebben ook afgesproken dat Omrop Fryslân de rampenzender is. Niet dat er nu een ramp is, maar er is wel wat bijzonders aan de hand. Iedereen wil dan graag weten hoe het staat, en dan is het toegankelijker om het Nederlands te gebruiken.

Op dit stuit binne der trije bekende coronabesmettingen yn Fryslân. De GGD is dwaande mei in kontaktûndersyk, dêr't út blike moat oft it firus him fierder ferspraat hat.