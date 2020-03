Earste ljipaaien fan Dantumadiel en Noardeast-Fryslân fûn

Jan Nutma fan De Lytse Jouwer en Harry Wijbrands fan Molkwar hawwe woansdeitemoarn it earste ljipaai fan de gemeente Dantumadiel fûn. It aai waard fûn yn in greide ûnder it Dokkumer Grutdjip. Ek it earste ljipaai fan Noardeast-Fryslân waard woansdei fûn troch twa freonen. Harry de Boer fan Dokkum en Anne Brandsma fan Damwâld fûnen it aai yn in greide boppe Aldwâld.