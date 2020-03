LIVEBLOG: Man yn Drachten (78) hat coronafirus; GGD skeakelet oer op Nederlânsk

Sûnt tiisdei binne der yn Nederlân 121 nije minsken posityf test op it coronafirus. Dat makket it RIVM bekend. Dêrmei komt it totaal positive tests yn Nederlân op 503. Dêrneist is in fyfde persoan oan de sykte fersotarn. It giet om in persoan fan 68 mei ûnderlizzend lijen.

Fan de 503 gefallen wenje der 223 yn Noard-Brabân en 66 yn de provinsje Utrecht. Dêrneist wenje der 57 yn Súd-Hollân en 48 yn Limboarch. 199 fan de 503 hiene in boarne fan besmetting yn it bûtenlân. By 92 gefallen is dit noch yn ûndersyk. De mearderheid fan de pasjinten mei in ûnbekende boarne wennet yn Noard-Brabân.

It oantal nije positive tests is heger as de ôfrûne dagen. In part fan dy taname is te ferklearjen troch it soarchûndersyk dat de ôfrûne dagen yn Noard-Brabân útfierd is. Fan 6 oant 8 maart waarden 1.097 meiwurkers fan sikehuzen test. 3,9 persint bliek yndie it coronafirus te hawwen. De persentaazjes ferskille per sikehûs. Ek waarden 200 pasjinten test. Fan harren bliek gemiddeld 9 persint it firus te hawwen. De minsken dy't test binne, hiene al klachten.