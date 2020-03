Ynwenner fan Drachten (78) posityf test op coronafirus

Nei oerlis mei syn húsdokter is de pasjint opnaam yn sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten. By dizze opname is de pasjint testen op it influenza- en coronafirus. Ut dy tests die bliken dat de man it coronafirus, ek wol COVID-19, hat.

Op tiisdei 10 maart is de pasjint, dy't oan de betterjende hân wie, nei hûs stjoerd. Dêr ferbliuwt hy no yn thúsisolaasje.

Kontaktûndersyk

GGD Fryslân hâldt de pasjint en syn frou yn de gaten en is begûn oan in kontaktûndersyk. Dêrmei wurdt yn kaart brocht mei wa't dizze pasjint kontakt hân hat. Kontakten fan de pasjint sille troch de GGD Fryslân benadere wurde. Mochten dizze persoanen klachten krije dy't passe by it coronafirus, dan krije se rjochte advizen.

It RIVM en de GGD bliuwe alert op nije gefallen en passe by elke nije pasjint it dan jildende protokol ta. Dêrmei wurdt de kâns ferlytse dat de sykte him yn Nederlân ferspriede kin.

Nij Smellinghe gewoan iepen

Sikehûs Nij Smellinghe seit gewoan iepen te wêzen en alle ôfspraken gean troch. "Je kunt veilig ons ziekenhuis bezoeken. Je loopt geen verhoogd risico", skriuwt it sikehûs.