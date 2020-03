GGD: yn Fryslân foarearst gjin sprake fan 'sosjale ûnthâlding'

De soan fan it stel wie mooglik ek besmet, mar út tests fan de GGD die bliken dat dat net it gefal wie. Ek waard der in skoftke fan in meiwurker fan Friesland Lease yn Drachten tocht dat er besmet wie. Syn test wie lykwols ek negatyf. It bedriuw hie út foarsoarch njoggen meiwurkers nei hûs ta stjoerd.

Kontaktûndersyk

Neffens Margreet de Graaf fan de GGD is der noch net sa'n soad feroare sûnt tiisdei. "It kontaktûndersyk rint. En elke dei dogge we tests, en net allinnich wy, mar ek de húsdokters en it sikehûs." As in persoan posityf testen wurdt, besiket de GGD yn kaart te bringen mei wa't de pasjint yn kontakt west hat yn de besmetlike perioade. Dat is de perioade fanôf de earste syktedei fan de pasjint - de dei dat ien begjint te hoastjen of koarts krijt - oant it lêste kontaktmomint dat de pasjint mei ien hân hat. De Graaf: "Dêr doch ik fierder gjin útspraken oer, want it giet oer minsken har persoanlik libben. Mar der wurdt hurd oan wurke."

Aparte keamer

Op de skoalle fan de Gordykster jonge wiene al soargen oer hoe't it no komme soe mei de sûnens fan de bern op de skoalle. It firus kin lykwols allinnich oerdragen wurde troch in siik persoan. "Op klean oerlibbet it firus net sa lang", leit De Graaf út. Om foar te kommen dat de jonge dochs siik wurdt, wurdt hy thús ek wer yn in aparte keamer fan syn âlden isolearre. "Sadree't sy 24 oeren klachtfrij binne, kinne se wer fierder mei harren libben. Dan binne se ek gjin gefaar mear foar oaren."