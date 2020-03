Bûnte kjifkrobbe wurdt ûnderskat en is noch hieltyd in grut probleem foar tsjerken

Bestride is krúsjaal

As it ynspeksjerapport dan op tafel leit, is der by de measte tsjerken te folle klam op it ferbouwen yn plak fan it bestriden, fynt Hoekstra. "As in gebou restaurearre wurdt, dan giet eins al it jild dêrhinne en wurdt de bestriding fan de kjifkrobbe in 'ondergeschoven kindje'." Bestriden is wol krúsjaal, seit Hoekstra. "Oars kin in gebou nei de restauraasje in pear jier letter gelyk wer restaurearre wurde."

Neffens Hoekstra leit it net oan de eigeners, want it jild moat der wol wêze. "Hoe't it no regele is dat der fêste bedraggen ôfsprutsen wurde foar seis jier. Mocht dan ûnferwachts de bûnte kjifkrobbe oantroffen wurde, dan is meastentiids it jild al fersein oan oare reparaasjes of ûnderhâld. It kin dan samar in pear jier of op syn lêst seis jier duorje foar't it bestriden wurde kin."