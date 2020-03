Boargemaster Roel Sluiter fan Harns hat in wenning oan de Readyk yn Winaam sletten foar in perioade fan trije moannen. Yn desimber ferline jier waard by in plysjeynfal yn de wenning in himpkwekerij mei 231 planten oantroffen. De eigener fan de wenning krige in proses-ferbaal.