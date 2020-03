Stichting palliative terminale soarch fiert jubileum en siket frijwilligers

Louissen is sels ek noch frijwilliger, se sit geregeld noch njonken in bêd. "Ik ga regelmatig nog ergens een nacht waken." It begûn doe't har man yn 2002 stoar. "Ik had wel wat zorg en hulp kunnen gebruiken, maar die was er toen niet. Toen ik in 2013 met pensioen ging, dacht ik: ik ga eens op zoek naar die club, of ik iets voor ze kan betekenen."

Ien nacht yn 'e wike

De frijwilligers fan VPTZ wake ien nacht yn 'e wike fan 23.00 oere oant 7.00 oere. "Daarmee ontlasten we de families, zij kunnen dan slapen", fertelt Louissen. "Dat is onze ondersteuning. Is het heel erg met de patiënt, dan kun je altijd nog de dokterswacht of de thuiszorg bellen. Zij helpen dan verder, als het nodig is. Maar vaak ben je als vrijwilliger alleen in het huis waar degene gaat sterven."=