Finansjele stipe foar duorsumer meitsjen huzen yn Smellingerlân

De liening kin oanfrege wurde foar enerzjybesparjende en duorsume maatregels foar huzen en apparteminten yn de gemeente. Lieningen oant 7.500 euro moatte yn tsien jier ôfbetelle wurde. De rintiid fan lieningen tusken 7.500 en 15.000 euro is fyftjin jier. De rinte stiet fêst en is trije persint leger as it normale taryf dat yn de merk jildt.

De gemeentlike regeling mei kombinearre wurde mei de subsydzjeregelingen fan it Ryk.