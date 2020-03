By it útbrekken fan it coronafirus yn Fryslân, wurdt Omrop Fryslân troch de Veiligeheidsregio ynsetten as rampestjoerder. Dêrom is der in aparte studio ynrjochte yn it gebou fan Omrop Fryslân. Sa kin de Omrop it nijs online, op radio en tv bringen bliuwe as rampenstjoerder.

Wat docht Omrop Fryslân tsjin it coronafirus: