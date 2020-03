Ek Epke sels noch yn twivel oer Spelen: "Ik wit it eins ek net"

Wannear wol wis?

De fraach is wannear't Zonderland de sjampanje ûntkurke kin en it wis is dat er syn olympyske startbewiis binnen hat. "As ik nije wike yn Doha bin, it Japanske team sjoch en Miyachi der net tusken sit. Dan ha ik echt dat jûchgefoeltsje fan: it ticket is binnen."

Dochs is der wol wat feroare yn de benadering fan de olympysk kampioen fan 2012. "Ik bin wol oan it neitinken hoe't ik my it bêst tariede kin op Tokio. Dat hie ik foar Melbourne noch hielendal net."

Dêr, yn Melbourne, wûn Zonderland yn jannewaris de wrâldbeker, wêrtroch't er de bêste papieren hawwe soe foar it iene olympyske ticket. "Doe wie ik allinne dwaande mei hoe't ik my noch kwalifisearje moast. Ik ha al wol in bytsje akseptearre dat it no klear is, mar tagelyk knaget der noch wol wat dat er miskien dochs komt."