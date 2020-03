Soan fan coronapasjinten op De Gordyk is net besmet

De soan sit yn VWO6 fan it Bornego College oan de Ds. Kingwei op It Hearrenfean. Hy wie moandei en tiisdei út foarsoarch al thús bleaun. Bestjoerder Wildeboer is dus ferromme mei it nijs dat de jonge net besmet is. "Dit betekent dat de leerling binnenkort weer naar school kan. Tot die tijd wordt onze leerling begeleid in zijn voorbereiding op het examen."

"Voor onze scholen betekent de uitslag van de test dat we op dezelfde voet verder gaan", seit Wildeboer. De skoalle hopet dat oare bern dy't har siik fiele, thús bliuwe. "Aan de ouders zeggen we ook: neem de verantwoordelijkheid", seit bestjoerder Hans Wildeboer.

De heit en mem fan de jonge binne om de 50 jier hinne. De man hat it coronafirus bûten de provinsje oprûn by syn wurk. De man hie kontakt mei in Brabanner fan wa't op in letter momint bliken die dat hy it firus hie.