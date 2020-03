Ljouwerter nijbouwyk De Zuidlanden krijt twadde ûntslutingsdyk

It buorskip Unia yn de nijbouwyk De Zuidlanden yn Ljouwert, krijt dochs in twadde ûntslutingsdyk foar auto's. Dêrmei it it oanlizzen fan in aparte kalamiteiterûte net langer nedich. It oanlizzen fan de nije ûntslutingsdyk is mooglik om't de gemeente Ljouwert goed 19 bunder grûn keapje kin fan de fallite projektûntwikkelder Megahome. Troch dy oankeap kin ek it buorskip De Hem fierder útwreide wurde.