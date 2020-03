Coronamaatregels SC Hearrenfean: ynterviews allinnich noch mar telefoanysk

Yn oerlis mei liedingjaanden meitsje meiwurkers fan de klup sa min mooglik ôfspraken mei oare minsken. Ynterviews kinne allinnich noch mar oer de telefoan en alle meiwurkers dogge foarearst net mear mei oan sponsor-, pr- en kommersjele aktiviteiten.

Rûnliedingen, de supportersjûn It Petear en maatskiplike projekten geane earst ek net troch.

Net mear fûstkje

Fierder stiet by de yngong fan it Abe Lenstra stadion in potsje mei desynfektearjend skom, want elkenien moat dêr de hannen waskje. Fierder hjitte se by de klup gjin minsken mear wolkom by in hândruk. As meiwurkers of frijwilligers sûnensklachten ha, dan wol de klup dat se thús bliuwe.

Tiisdei waard ek bekend dat de wedstriid fan Hearrenfean sneon yn Tilburg tsjin Willem II net trochgiet om it coronafirus.