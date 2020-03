Frijwilligers socht foar nij 'Voedselbos' by Olterterp

Der komt in saneamd 'Voedselbos' oan de Achterwei yn Olterterp. De grûn is ta beskikking steld troch de famylje Van Harinxma thoe Slooten. De wurkgroep Bijenbrigade fan Beetstersweach sil it bosk oanlizze, dêr't iten weihelle wurde kin en wêrmei't in bydrage levere wurde kin oan it bioferskaat.