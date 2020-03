Taksysjauffeur krijt wurkstraf en rydûntsizzing foar belutsenens by deadlik ûngelok

It ûngelok barde yn novimber 2017 op 't Kiemke op De Gordyk. Twa persoane-auto's botsten op elkoar en dêrby kaam in 56-jierrige frou fan Lippenhuzen om it libben.

It Iepenbier Ministearje easke yn febrewaris in wurkstraf fan hûndert oeren en in rydûntsizzing fan acht moannen ûnder betingst. De rjochter makke dêr lykwols 140 oeren wurkstraf en in rydûntsizzing fan acht moannen ûnder betingst, mei in proeftiid fan twa jier.