HEA! It jierdeifeest fan de 'Paus fan Ljouwert'

Evert Boersma, better bekend as de Paus fan Ljouwert hat syn jierdei, hy wurdt 73 jier. Dêrom hat hy taart meinaam nei kapperssaak Bleeker yn Boalsert, dêr't hy alle wiken del komt foar in knipbeurt. Yn de stoel by kapper Gerrit Bleeker wol de Paus ek noch wol efkes in moai liet sjonge.