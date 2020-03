Foarôf soene je sizze: Jong AZ-út mei meardere earste alvetal-spilers, dat wurdt in drege wedstriid foar SC Cambuur. Mar, it pakte moandeitejûn hiel oars út. It iene nei it oare fantastyske Ljouwerter doelpunt soarge úteinlik foar in maklike 3-0 oerwinning. Alle trije de goals wiene prachtich en binne fansels werom te sjen yn in nij Cambuur Sjoernaal.