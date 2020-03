Unwissens oer pleatsing Epke Zonderland foar Olympyske Spelen

Weromhâldend

Turnbûn KNGU hat de berjochtjouwing fan de NOS sjoen, mar lit witte: 'deze bevestiging is echter bij de KNGU nog niet officieel bekend'. Johan Boesjes, manager fan Zonderland, lit witte dat de turner sels ek noch altyd net hûndert prosint wis is fan de pleatsing. De mails fan it Japanske turnbûn oan de NOS hawwe Boesjes en Zonderland sjoen, mar salang't Miyachi noch altyd op de startlist stiet foar de wrâldbeker yn Doha, hâlde se in slach om de earm.