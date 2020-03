Finer fan Fryske Jeugdaai 2009 fynt no it earste ljipaai yn Waadhoeke

Tiisdeitemiddei waard ek it earste aai fan gemeente Ljouwert fûn. Aizo Elgersma fan Stiens hie it nêst flakby syn wenplak al in pear dagen op it each, en fûn der rûn healwei twaen in aai. It wie de tsiende kear dat Elgersma in gemeente-aai fûn hat.