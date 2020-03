Earste ljipaaien Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf en Ljouwert fûn

Earste aai Weststellingwerf yn Spangea

It earste ljipaai fan Weststellingwerf is tiisdeitemoarn fûn troch neisoarger Klaas Stapensea fan Emmeloord. It aai is fûn op maislân by Spangea. Ofrûne jier waard it earste aai fan Weststellingwerf ek al troch Stapensea fûn.