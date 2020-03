Op de Sweachsterwei by Lippenhuzen is tiisdeitemoarn in slim ûngelok bard. In auto is tsjin in beam botst. It is noch net bekend hoefolle slachtoffers oft der binne. Der soe ûnder oare in traumahelikopter oproppen wêze. Om de helptsjinsten alle romte te jaan, is de dyk ôfsletten. De bussen fan line 20/21 fan Arriva ride fia de A7.

Letter mear.