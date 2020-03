LIVEBLOG: Stel fan De Gordyk hat coronafirus; soan sit op Bornego College

Hans Wildeboer fan it kolleezje fan bestjoer fan it Bornego College op It Hearrenfean fertelt: "Wij zijn al enige tijd bezig met nadenken over maatregelen als er sprake zou zijn van. Dinsdagochtend hebben we direct de ouders geïnformeerd, medewerkers op de hoogte gesteld en alle klassen en leerlingen dezelfde informatie doorgegeven. Wij laten ons op dit moment adviseren door de GGD en gemeente Heerenveen. Gelukkig merken we dat er veel rust is. Wij vinden het bijzonder treurig voor de leerling en de ouders. We hopen dat die snel opknappen." Fierder hopet de skoalle dat bern dy't harren siik fiele, thús bliuwe. "Aan de ouders zeggen we ook: neem de verantwoordelijkheid."

Underwiis op ôfstân

Foar de learling wurdt ûnderwiis op ôfstân regele, sa't syn ûnderwiisprogramma trochgean kin. Hy sit yn it eksamenjier, dus der wurdt alles oan dien om him te stypjen. Op 17 april is gewoanwei de lêste skoaldei yn dat jier. It kontakt tusken de learling en de skoalle rint fia de mentor.